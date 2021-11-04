Горняк22: Врач Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Эксперт отметил, что получает много сообщений от антипрививочников, но не понимает, почему многие россияне верят таким «лжеэспертам»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале назвал все доводы противников вакцинации вопиющей безграмотностью и словоблудием.

По его словам, сейчас в мире ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, – неграмотные? Или опять мировой заговор? Или мы просто верим «сердцем»?» – отметил эксперт.

Напомним, что глава минздрава Михаил Мурашко ранее подчеркнул, что в больницах с коронавирусом сейчас лежат непривитые пациенты. При этом тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее чем в 0,03%.

Ранее жительнице Барнаула отказали в вакцинации «Спутником Лайт». После введения в Алтайском крае пропусков по QR-кодам спрос на однокомпонентный препарат значительно вырос, но оказалось, что прививать им готовы не везде.

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