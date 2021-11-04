Горняк22: Сибирский регион продлил нерабочие дни и школьные каникулы

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

Томский губернатор Сергей Жвачкин призвал всех жителей максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку от коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 15 ноября режим нерабочих дней и школьные каникулы, сообщает «Интерфакс».

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас выросла заболеваемость среди детей. На самоизоляции или удаленной работе должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, по распоряжению губернатора, с 8 ноября в области вводят запрет на посещение без QR-кода, справки о вакцинации или ПЦР-теста учреждений общепита и других заведений сферы услуг.

В регионе также усилят контроль за соблюдением масочного режима и наполняемостью залов, а также увеличат число автобусов на линиях, чтобы избегать переполнения.

«Темпы вакцинации в Томске за последние недели выросли в четыре раза. Снижать их ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после достижения коллективного иммунитета», – отметил Сергей Жвачкин.

Ранее стало известно, что губернатор ограничит доступ к образованию детям непривитых родителей. По его словам, допобразование станет доступно только детям, родители которых имеют сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Глава Новгородской области отметил, что такие ограничения придётся ввести, чтобы защитить детей и остановить рост заболеваемости.

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