Горняк22: Мороз до -17 градусов ожидается 4 ноября в Алтайском крае

Мороз Фото: Анна Меньшикова

Эти сутки окажутся одними из самых холодных на этой неделе. При этом уже к выходным синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов

Погода в Алтайском крае

Днем 4 ноября в регионе ожидается около -7…-12, а местами до -17 градусов. В этот день по краю без существенных осадков, но местами возможны местами гололёдные явления, а на дорогах сохраняется сильная гололедица. Утром местами вероятны туман и изморозь. Ветер подует северо-западный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в четверг окажется также морозно – до -9…-11 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах вероятна сильная гололедица. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с.

Потепление близко

5 ноября в Алтайском крае немного потеплеет, воздух прогреется до -1…-6 градусов, преимущественно без осадков. А вот к субботе, 6 ноября, столбики термометров поднимутся уже до -2…+3 градусов и пойдет снег.

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