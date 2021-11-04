Горняк22: Дело о незаконной охоте с участием Рашкина передали в центральный аппарат СКР

Следственный комитет на месте происшествия Фото: sledcom.ru

Регионального депутата вместе с его знакомым подозревают в браконьерстве: предположительно, они незаконно застрелили лося

Дело о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата КПРФ Валерия Рашкина передали в центральный аппарат СКР. Уже назначены и проводятся экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

29 октября 2021 года около поселка Лысые Горы нашли убитого лося. Неподалеку от места разделки туши обнаружили два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором – тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Валерия Рашкина.

Следователи допрашивают свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и его спутника Александра Гношева в районе места происшествия. Ранее депутат говорил, что с Гношевым не знаком.

На экспертизы передали оружие, пули и гильзы, которые нашли на месте происшествия, а также нож, топор и другие вещи, найденные в автомобиле, где находились «охотники».

ТОЛК