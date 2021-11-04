Горняк22: На Алтае мужчина заплатил почти 900 тысяч рублей за лесной пожар

Лес горит Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Мужчина сжигал мусор на своем участке, и огонь по сухой траве перекинулся за пределы его двора. В итоге пострадал большой участок леса

Житель Чемальского района Республики Алтай заплатил 885,6 тысяч рублей за устроенный им лесной пожар. Возместил ущерб он лишь после ареста имущества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Пожар произошел в апреле 2020 года. В урочище Карасук ужчина сжигал мусор в своем дворе, и огонь перекинулся за пределы его участка, добравшись до лесного массива. Тогда оказался уничтожен хвойный зеленый лес на 4,6 га.

Ущерб оценили почти в 900 тысяч рублей. Однако поджигатель не спешил с оплатой, и тогда судебные приставы арестовали его земельные участки на 44 тыс. и 6 тыс. кв. метров. После этого долг мужчина погасил.

ТОЛК