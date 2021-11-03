Горняк22: Рекордные 32 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com

4 846 коек развернули в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются всего 534 места

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 474 новых случая заражения коронавирусом. Всего на 2 ноября с начала пандемии уже выявили 89 515 заразившихся, в том числе 6 924 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае

32 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 26 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных случаев – 6 332.

860 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 291 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

199 человека выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 61 494 человека.

В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 947 человек.

На утро 2 ноября в Алтайском крае прививаются 799,7 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 139,

Бийск – 39,

Рубцовск – 35,

Славгород – 20,

Яровое – 17,

Змеиногорский район – 15,

Камень-на-Оби – 14,

Хабарский район – 12,

Заринск, Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Тогульский и Усть-Калманский районы – по 10,

Благовещенский, Павловский и Топчихинский районы – по 9,

Заринский, Калманский, Локтевский, Немецкий национальный и Третьяковский районы – по 8,

Романовский район – 7,

Мамонтовский, Поспелихинский и Шипуновский районы – по 6,

Алейский и Кытмановский районы – по 5,

Залесовский, Родинский, Суетский и Тюменцевский районы – по 3,

Волчихинский, Краснощековский и Рубцовский районы – по 2,

Каменский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.

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