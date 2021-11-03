Горняк22: Врач пригрозил смертью тем, кто лечит COVID антибиотиками и гормонами на дому

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Если пациент лечится дома, значит, он переносит ковид легко или среднетяжело. При таком течении болезни лечение в основном симптоматическое. «Залечив» себя, можно ухудшить состояние

Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников написал в Facebook о препаратах, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Врач основывался на собственном опыте и международных клинических рекомендациях.

По мнению специалисты, амбулаторно (на дому) нельзя самостоятельно принимать следующие препараты.

Антибиотики (антибактериальные препараты). На коронавирус они не действуют и ничего, кроме вреда, принести не могут. Наличие поражения легких (вирусной пневмонии) – не повод для назначения антибиотиков, уверен врач. Такие препараты применяются только при присоединении бактериальной инфекции, что бывает редко.

«В основном при ковиде антибиотики нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ», – заявил Мельников.

26 октября, 15:38

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Специалисты настаивают: самому себе назначать антибактериальные препараты опасно. Нужно обязательно консультироваться с лечащим врачом

Несмотря на эти рекомендации, которые аналогичны последним клиническим рекомендациям по лечению ковида Минздрава РФ, медики повсеместно продолжают назначать антибиотики в первый же день обращения пациента с признаками ОРВИ, а порой по 2-3 антибактериальных препарата сразу.

Актуальные клинические рекомендации Минздрава РФ по лечению ковида от 14 октября 2021 года можно прочитать здесь.

Кортикостероиды (гормоны) – такие как дексаметазон, преднизолон*. Это эффективные при ковиде препараты с большим количеством побочных эффектов. Их применяют только в стационаре и только под наблюдением врачей, иначе, говорит отоларинголог, «можно отправиться на кладбище, минуя больницу».

Некоторые пациенты используют для лечения на дому будесонид. «Ингаляции будесонида при помощи небулайзера при ковиде гарантированно не дадут ничего», – уверен Мельников.

Антикоагулянты и антиагреганты («кроворазжижающие»). Они никак не влияют на развитие воспалительного процесса и вообще не лечат ковид, за исключением одного – предупреждают развитие тромбозов и тромбоэмболий. Эти препараты также используют только у тяжелых больных, в основном находящихся в стационарах и прикованных к постели.

«У нележачих амбулаторных больных риск тромбозов крайне невелик», – говорит врач. А вот риск развития кровотечения при приеме антикоагулянтов на дому довольно высок. Самостоятельно без назначения врача такие препараты, как ривароксабан, эпиксабан, дипиридамол, а также низкомолекулярные гепарины (например, известный эноксапарин) принимать опасно.

Противовирусные. Препараты, которые назначают на дому (фавипиравир, умифеновир, римандадин) «доказанной эффективности не имеют и применяться не должны», заявил Мельников. В эту же группу неэффективных средств он отнес многочисленные интерфероны, так называемые иммуномодуляторы. Эффективные противогриппозные препараты (осельтамивир и занамивир) врач также при ковиде не рекомендует.

Вышеперечисленные противовирусные хотя бы относительно безопасны, а вот серьезно навредить себе пациент на дому может с помощью приема фавипиравира, ремдесивира, которые используют в стационарах. «Все реально действующие противокоронавирусные препараты имеет смысл применять только в самые первые дни болезни», – отметил отоларинголог.

К противовоспалительному препарату колхицин Мельников также относится скептически в контексте лечения ковида. Врач не рекомендует увлекаться приемом БАДов и витаминов С, D, B, К, E и цинком, так как в профилактических дозах они неэффективны, а при превышении дозировки могут вызвать серьезные побочки.

Как лечить ковид на дому

«Симптоматическое лечение – это практически все, что возможно при легком амбулаторном ковиде, и это говорится во всех клинических руководствах по ковиду (но этому большинство не хочет верить)», – пишет медик.

Такое лечение включает в себя облегчение симптомов. Это прием жаропонижающих при высокой температуре и одновременном плохом самочувствии (некоторые пациенты плохо себя чувствуют уже при 38 градусах, а кто-то нормально переносит температуру в 39 градусов – тут все индивидуально).

Противокашлевые препараты врач советует принимать в двух случаях: если кашель продуктивный и есть мокрота, имеет смысл облегчить ее отделение при помощи муколитиков. При сухом кашле, который мешает спать, можно принимать препараты, подавляющие его (с бутамиратом и кодеином).

Для нормализации сна при бессоннице врач советует принимать антигистаминные препараты первого поколения (хлоропирамин, клемастин, доксиламин).

Облегчить течение болезни также поможет сбалансированное полноценное питание (при отсутствии аппетита стоит принимать специальные концентрированные питательные напитки), обильное питье жидкости, в том числе при большой ее потере (с рвотой, например) с добавлением регидратантов.

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