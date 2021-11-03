Горняк22: Россиян может ждать новый локдаун на новогодние праздники

Коронавирус Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам нерабочие дни провести с семьей, а также на свежем воздухе, но не собираться большими компаниями

Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни, то это может привести к повторению ситуации на Новый год, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Россия 24».

«Если мы аккуратно проведем эти нерабочие дни, то сможем отпраздновать новогодние праздники, как мы привыкли. Если мы будет соблюдать правила и привьемся, то до Нового года успеем», – рассказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, нерабочие дни – это дополнительная возможность снизить количество контактов и сократить цепочку передач коронавируса от одного человека к другому.

Ранее «Толк» сообщал, что минздрав ввел мониторинг очередей в пунктах вакцинации Барнаула. В ведомстве отметили, что ожидание в очередях в пунктах вакцинации не избежать, но теперь можно проследить, где очередь наименьшая. Наблюдение касается только пунктов, где нет предварительной записи.

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