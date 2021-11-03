Горняк22: Телеведущая Ирина Муромцева вернулась из путешествия на Алтай с ковидом

Ирина Муромцева Фото: instagram.com/ira_muromtseva/

Известная телеведущая не впервые уже побывала на Алтае. На этот раз, вернувшись после отдыха, она узнала, что больна коронавирусом

Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, что недавно вернулась из поездки в Республику Алтай и вскоре узнала, что больна коронавирусом. Положительный тест пришел 20 октября. Заболевание, по словам Муромцевой, протекает в легкой форме, и она лечится дома. Причем в этом ей помогают привезенные алтайские травы, написала на своей странице в Instagram телеведущая.

«Я понимаю, что подозрительно быстро иду на поправку. Но, видимо, настала пора рассказать про травы, которыми я лечусь. Думаю, что они к этому имеют непосредственное отношение», – отметила Муромцева.

По ее словам, справиться с болезнью помогает таежный сбор из бадана, зизифоры и хвои кедра. Также в арсенале у Муромцевой есть золотой корень, или родиола розовая.

«А без этого я вообще не могу существовать – это высокогорный ферментированный иван-чай», – подчеркнула она.

Также журналист поделилась со своими подписчиками контактами проверенных лично ею алтайских травников из села Манжерок Республики Алтай.

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