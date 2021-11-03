Горняк22: В Барнауле на Правобережном тракте продолжают сливать нечистоты в реку

Вода. Загрязнение Фото: pixabay.com

По словам руководителя краевой федерации закаливания, с момента обнаружения незаконных стоков прошло почти два месяца, но никаких мер ещё не принято

В Барнауле в реку Обь на Правобережном тракте продолжают сливать нечистоты, сообщает «Вести Алтай».

Ещё в сентябре активисты краевой федерации закаливания обнаружили недалеко от пляжа «Водный мир» старые трубы, по которым в реку текла зловонная жидкость.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и выявили в ней превышение концентрации загрязняющих веществ: фенола – в три раза, марганца – в шесть раз и меди – почти в 17 раз.

После этого Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что трубы принадлежат «Алтайавтодор». Предприятие получило штраф и месяц на устранение нарушений. В настоящее время организация всё ещё не приняла никаких мер.

«Из этих стоков постоянно хлещет грязная и вонючая вода. Сейчас по какой-то причине объём воды значительно увеличился. Мы ещё раз обращаемся к администрации города и края, просим повлиять на ситуацию, потому что хотим плавать в чистой воде», – рассказал руководитель краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александр Зеленецкий.

Ранее стало известно, что барнаульцы заметили слив нечистот в районе популярного пляжа. По словам руководителя краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александра Зеленецкого, трубы уже старые и частично сгнили.

ТОЛК