Горняк22: В Алтайском крае активизировались псевдосотрудники налоговой службы

Мошенники Фото: pixabay

В период активной уплаты налогов стали проявлять свою активность мошенники, которые звонят местным жителям и вводят из в заблуждение

Налогоплательщикам Алтайского края стали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговой службы. О таких случаях пишет «Бийский рабочий».

Псевдосотрудники налоговой службы в телефонных звонках сообщают плательщикам об имеющейся у них налоговой задолженности. Кроме того, они предоставляют реквизиты для ее погашения. Однако на деле это оказываются счета мошенников.

Граждан призывают быть бдительными, поскольку представители налоговой не обзванивают плательщиков и не называют м платежные реквизиты. Все сведения об имеющихся задолженностях можно найти в личном кабинете на сайте ФНС России, а также о них можно узнать по телефону единого контактного центра и инспекции, либо при личном посещении.

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