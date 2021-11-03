Горняк22: В России могут ввести новые выплаты из-за локдауна

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что правительство оказывает населению точечную поддержку и на данный момент этого хватает

В декабре Госдума рассмотрит возможность введения новых выплат для населения в связи с локдауном, сообщает URA.RU.

«На последнем заседании прозвучало предложение тех, кто отвечает за здравоохранение, отдельный час посвятить мерам поддержки. Скорее всего, в декабре эта тема будет. Правительство примет конкретные меры», – рассказал член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Алехин.

По словам первого зампреда комитета по труду и социальной политике Николая Коломейцева, государство обязано принять определенные меры поддержки, ведь если власти что-то останавливают, то они должны обеспечить граждан как минимум пропитанием.

Ранее минтруд прокомментировал слухи о повторных выплатах школьникам. В ведомстве отметили, что если гражданин уже получил выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя. Школьные выплаты начислили на 20,9 млн детей школьного возраста: это более 99,99% от всех школьников в РФ.

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