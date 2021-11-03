Горняк22: Эксперты перечислили имена, обладателей которых ждут несчастья

Женщина. Грусть Фото: pexels.com

По словам экспертов, Тамары зачастую сталкиваются с предательством. Такие женщины нередко рано теряют своих мужей и становятся вдовами

Мужчины с именем Анатолий часто имеют слабость к алкоголю. Из-за этой привычки они находят приключения, а их жизнь превращается в череду неудач, сообщает «Слово и «Дело».

Роман не знает, чего он хочет от жизни. Мужчине сложно сосредоточиться на чем-то одном, поэтому ключевые сферы его жизни могут серьёзно пострадать.

Вадим постоянно ищет неприятности. Мужчинам с таким именем нужен жесткий контроль.

Вере поможет преодолеть все испытания её внутренний стержень. На пути к своей цели им придется столкнуться с болью и унижениями.

У Инны сложный характер, который мешает им наладить отношения с другими. Такие женщины несговорчивы и категоричны. Это добавляет им дополнительные трудности в жизни.

Александры часто решаются на что-то против своей воли. Она будет помогать окружающим, но больше по принуждению, чем по желанию. Такая особенность может обернуться массой проблем для обладательницы этого имени.

Ранее астрологи рассказали, когда каждый знак зодиака станет богатым. По словам специалистов, люди знака Водолей, возможно, станут обеспеченными в 40 лет, а Рыбы могут узнать, что такое роскошная жизнь в 35 лет.

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