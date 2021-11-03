Горняк22: В России «Спутник» признали главным словом 2021 года

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По словам руководителя проекта Михаила Осадчего, институт ежегодно анализирует тексты русскоязычных СМИ и публикации в соцсетях

В России институт Пушкина выбрал «спутник» главным словом этого года, сообщает ТАСС.

«По результатам анализа на первое место вышло слово «спутник», его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины», – рассказали в пресс-службе института русского языка им. А. С. Пушкина.

На втором месте оказалось слово «Афганистан». Его стали использовать в 6,5 раза чаще. По словам экспертов, рост употребления этого слова связан с обсуждением событий в этой стране.

Третье место заняло словосочетание «Северный поток», его частотность выросла в 5 раз. В 2021 году эта тема вспыхнула с новой силой в связи с окончанием работы по прокладке «Северного потока – 2».

Ранее «Толк» сообщал, что непривитым жителям Алтайского края вернут деньги за билеты на концерты и театры. Они могут сдать свои билеты за полную стоимость или обменять их на более поздние концерты и спектакли. С 15 ноября в театры и концертные залы можно будет пройти только с паспортом и QR-кодом.

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