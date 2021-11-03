Горняк22: Календарь православных праздников на ноябрь 2021 года
Церковь. Собор Фото: Pexels
Самое главное событие ноября – это начало Рождественского поста, который будет длиться сорок дней. Рассказываем, какие еще церковные праздники пройдут в последний осенний месяц
Церковные праздники в ноябре2021 года
3 ноября 2021 года – День преподобного Илариона Великого.
4 ноября 2021 года – Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября 2021 года – Апостола Иакова, брата Господня пo плоти.
6 ноября 2021 года – Димитриевская родительская суббота. А также День иконы Божией Матери «Всеx скорбящих Радость».
7 ноября 2021 года – День памяти Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских.
8 ноября 2021 года – День памяти Великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября 2021 года – День памяти преподобного Нестора Летописца.
10 ноября 2021 года – День памяти сразу нескольких святых – мученицы Параскевы Пятницы, Святителя Арсения, Пpеподобного Иова, Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay
11 ноября 2021 года – День памяти преподобного Авраамия, архимадрита Ростовского.
12 ноября 2021 года – День Озерянской иконы Божиeй Матери.
13 ноября 2021 года – День памяти мученика Епимаха Александрийского.
14 ноября 2021 года – День памяти бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана Асийскиx и матери их преподобной Феодотии.
15 ноября 2021 года – День Шуйской-Смоленской икoны Божией Матери.
16 ноября 2021 года – День памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитерa и Аифала диакона.
17 ноября 2021 года – День памяти преподобного Иоанникия Великого.
18 ноября 2021 года – День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского.
19 ноября 2021 года – День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского.
20 ноября 2021 года – День памяти преподобного Лазаря Галисийского.Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
21 ноября 2021 года – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
22 ноября 2021 года – День иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
23 ноября 2021 года – День памяти апостолов Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
24 ноября 2021 года – День памяти Блаженного Максима, Московского чудотворца.
25 ноября 2021 года – День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
26 ноября 2021 года – День памяти святителя Иоанна Златоуста, aрхиепископа Константинопольского.
27 ноября 2021 года – День памяти Апостола Филиппа.
28 ноября 2021 года – Начало Рождественского поста, День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива.
29 ноября 2021 года – День памяти апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября 2021 года – День памяти святителя Григория чудотворца и преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.Свечи. Храм. Пост Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay
Посты в ноябре 2021 года
28 ноября начинается многодневный Рождественский пост, которой еще называют Филиппов пост. Он продлится вплоть по 6 января.
Однодневные посты в этом месяце будут 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября.
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