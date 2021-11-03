Горняк22: Похолодание до -19 градусов пришло в Алтайский край 3 ноября

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

Непогода разгулялась в регионе – вслед за дождями со снегом в край пришли настоящие зимние морозы, которые продержатся до выходных

3 ноября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит -9…-14, местами похолодает до -19 градусов. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах – сильная гололедица. Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду ожидается -11…-13 градусов. В конце дня синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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