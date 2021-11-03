Горняк22: Что за праздник День народного единства 2021 и как его отмечают
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4 ноября отмечают один из самых молодых государственных праздников России. Рассказываем, как он появился и с какими традициями он связан
История Дня народного единства
День народного единства в России начали отмечать в 2005 году. его установили в честь важного события в российской истории – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. он также приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает портал calend.ru.
Праздник исторически связан с окончанием Смутного времени на Руси и смертью царя Ивана Грозного, когда на русский престол взошел первый представитель династии Романовых.
4 ноября было объявлено государственным праздником еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. Поэтому можно считать, что эта дата не новая, а возвращение к старой традиции.Флаг Фото: Виталий Барабаш
Традиции Дня народного единства
В День народного единства по всей стране проводят различные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия.
Накануне праздника утраивают разнообразные просветительские и культурно-образовательные акции.
В некоторых городах нашей страны политические партии проводят митинги, шествия и благотворительные акции.
В честь праздника также объявляются выходные дни для всех граждан России. В 2021 году нерабочими являются 4, 5, 6 и 7 ноября.