Горняк22: Что за праздник День народного единства 2021 и как его отмечают

Дружба Фото: Pixabay

4 ноября отмечают один из самых молодых государственных праздников России. Рассказываем, как он появился и с какими традициями он связан

История Дня народного единства

День народного единства в России начали отмечать в 2005 году. его установили в честь важного события в российской истории – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. он также приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник исторически связан с окончанием Смутного времени на Руси и смертью царя Ивана Грозного, когда на русский престол взошел первый представитель династии Романовых.

4 ноября было объявлено государственным праздником еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. Поэтому можно считать, что эта дата не новая, а возвращение к старой традиции.

Традиции Дня народного единства

Флаг Фото: Виталий Барабаш

В День народного единства по всей стране проводят различные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия.

Накануне праздника утраивают разнообразные просветительские и культурно-образовательные акции.

В некоторых городах нашей страны политические партии проводят митинги, шествия и благотворительные акции.

В честь праздника также объявляются выходные дни для всех граждан России. В 2021 году нерабочими являются 4, 5, 6 и 7 ноября.

ТОЛК