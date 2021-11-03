Горняк22: 15-летняя жительница Алтайского края погибла на свидании с парнем

Печь. Камин. Огонь. Угарный газ Фото: pixabay.com

Предварительно известно, что молодые люди заночевали одни в доме с печным отоплением, где они и отравились угарным газом

15-летняя девушка погибла в Алейске Алтайского края, находясь со своим 19-летнем парнем в доме его бабушки. Предварительной причиной ее смерти стало отравление угарным газом, сообщает «РЕН ТВ».

30 октября пара отправилась на свидание, но позже несовершеннолетняя вместе со своим молодым человеком решила переночевать в частном доме его бабушки. Они находились там одни, затопили печь и легли спать.

Как позже рассказал парень, вскоре он почувствовал себя плохо и встал умыться. Из носа у него пошла слизь, он испугался и бросился к девушке, которая к этому моменту уже лежала на полу без сознания.

Приехавшие медики констатировали смерть девушки. Молодой человек находится в больнице с отравлением.

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