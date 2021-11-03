Горняк22: В Барнауле автомобиль провалился в яму, вырытую коммунальщиками на дороге

Фото: vk.com/incident22

Есть ли в аварии пострадавшие – пока не известно. При этом не ясно, где находится водитель и при каких обстоятельствах случилась авария

Утром 2 ноября в Барнауле на улице Деповской, возле дома №13, автомобиль Nissan съехал в яму передними колесами, которую на дороге раскопали коммунальные службы. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

«Возможно, из-за плохой видимости водитель не заметил ограждение», – отметили очевидцы происшествия.

На месте ДТП действительно заметно ограждение вокруг ямы. Вероятно, в условиях непогоды водитель не сразу заметил его или не справился с управлением.

ТОЛК