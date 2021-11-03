Горняк22: В Республике Алтай автомобиль со взрослыми и тремя детьми упал в реку

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

В ДТП удалось избежать жертв, однако дети оказались в больнице. Не исключено, что причиной аварии стала скользкая дорога и несоблюдение ПДД водителем

Днем 31 октября 2021 года на автодороге Талда – Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota RAV4 съехал с дороги и упал в протоку реки Коксы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ГО и ЧС региона.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек, в том числе трое детей. Двое взрослых и один несовершеннолетний сами выбрались из иномарки, еще двоих детей достали из авто очевидцы, оказавшиеся на месте аварии. Прибывшие спасатели помогли выбраться из машины пострадавшему взрослому.

Трое детей доставлены в Усть-Коксинскую ЦРБ, восьмилетний ребенок госпитализирован.

За рулем автомобиля находился 42-летний местный житель. Водительского удостоверения у него нет. В момент аварии он не справился с управлением, сообщили в МВД региона.

ТОЛК