Горняк22: Сибирский школьник потерял сознание и умер на уроке географии

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В настоящее время причина смерти подростка не известна. У школьника не было хронических заболеваний. Его семья считалась благополучной

В Красноярске 14-летний подросток умер после обморока в школе, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 29 октября подросток внезапно потерял сознание на уроке географии в школе. Врачи пытались реанимировать восьмиклассника, но он скончался в машине скорой помощи, когда та уже подъезжала к больнице.

Следователи проводят процессуальную проверку.

По словам родителей школьников, подросток воспитывался в многодетной семье. Двое его братьев и сестра также учатся в той школе.

Ранее в Рубцовске мужчина избил подростка и «толкнул» его с высоты. В апреле 2020 года трое подростков находились на третьем этаже строящегося здания. При этом они громко кричали и ругались матом. Мужчина проживал неподалеку, устал от криков и решил прогнать мальчиков.

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