Горняк22: Сибирский школьник потерял сознание и умер на уроке географии
Скорая помощь Фото: pixabay.com
В настоящее время причина смерти подростка не известна. У школьника не было хронических заболеваний. Его семья считалась благополучной
В Красноярске 14-летний подросток умер после обморока в школе, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, 29 октября подросток внезапно потерял сознание на уроке географии в школе. Врачи пытались реанимировать восьмиклассника, но он скончался в машине скорой помощи, когда та уже подъезжала к больнице.
Следователи проводят процессуальную проверку.
По словам родителей школьников, подросток воспитывался в многодетной семье. Двое его братьев и сестра также учатся в той школе.
Ранее в Рубцовске мужчина избил подростка и «толкнул» его с высоты. В апреле 2020 года трое подростков находились на третьем этаже строящегося здания. При этом они громко кричали и ругались матом. Мужчина проживал неподалеку, устал от криков и решил прогнать мальчиков.