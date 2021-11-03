Горняк22: Спасатели рассказали подробности пожара в кафе «Печки-лавочки» в Сростках
Фото: скриншот видео vk.com/incident22
Огонь в короткий срок распространился по деревянному одноэтажному строению, полностью охватив его. Пострадавших при ЧП нет
Пожару, который произошел утром 2 ноября в селе Сростки Бийского района на Чуйском тракте, способствовала разгерметизация газовых баллонов, что произошло вследствие воздействия на них высокой температуры. Об этом «Толку» сообщили в МЧС по Алтайскому краю.
Уточняется, что в момент ЧП придорожное кафе не работало.
В течение часа пожарные локализовали возгорание на площади более 150 кв. метров. Огонь полностью уничтожил крышу и стены кафе.
Причина пожара устанавливается.