Горняк22: Спасатели рассказали подробности пожара в кафе «Печки-лавочки» в Сростках

Фото: скриншот видео vk.com/incident22

Огонь в короткий срок распространился по деревянному одноэтажному строению, полностью охватив его. Пострадавших при ЧП нет

Пожару, который произошел утром 2 ноября в селе Сростки Бийского района на Чуйском тракте, способствовала разгерметизация газовых баллонов, что произошло вследствие воздействия на них высокой температуры. Об этом «Толку» сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Уточняется, что в момент ЧП придорожное кафе не работало.

В течение часа пожарные локализовали возгорание на площади более 150 кв. метров. Огонь полностью уничтожил крышу и стены кафе.

Причина пожара устанавливается.

ТОЛК