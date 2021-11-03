Горняк22: В Новосибирске умер провалившийся в яму с кипятком сотрудник СГК

Больница Фото: pixabay.com

Мужчины провалились в яму примерно 1,5 метра на 1 метр. Пострадавших доставили в больницу с ожогами 50-80% тела. Там их поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ

2 ноября в Новосибирске умер слесарь СГК, который накануне вместе с еще двумя работниками упал в яму с кипятком в лицее № 12, сообщает «НГС».

«Сегодня скончался наш сотрудник – слесарь теплосетевого подразделения. Приносим глубокие соболезнования семье и близким. Компания окажет семье поддержку и помощь. Ожидаем результатов расследования этого происшествия», – рассказали в пресс-службе СГК.

В настоящее время два других пострадавших находятся в реанимации.

Напомним, что 1 ноября два сотрудника СГК и слесарь обследовали тепловой узел в лицее. Во время процедуры пол в подвале провалился и люди упали в образовавшуюся яму с кипятком. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию ожогового центра. СК и прокуратура начали проверку.

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