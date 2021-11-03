Горняк22: В сибирском лесу около кладбища нашли сожженное тело бывшего судьи

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительным данным, тело экс-судьи нашли сожженным на местном кладбище. Рядом с телом неизвестные оставили судейскую мантию

В селе Молчаново Томской области нашли тело 59-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального следкома. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, погибшего местного жителя обнаружили 31 октября в лесу.

Предположительно, погибший мужчина – судья Молчановского районного суда в отставке. 30 октября пострадавший поехал на автомойку, загнал автомобиль, но за ним так и не вернулся, сообщает «ТВ2».

Ранее «Толк» сообщал, что российский хоккеист разбился при падении из окна 25-го этажа. Стало известно, что спортсмен отдыхал вместе с друзьями. Компания распивала спиртные напитки. По их словам, в какой-то момент молодой человек начал вести себя агрессивно. Позже тело спортсмена нашли на козырьке первого этажа здания.

ТОЛК