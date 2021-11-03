Горняк22: Барнаулец перечислил мошенникам более 8 млн рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции призвали граждан не продолжать разговор с неизвестным, который по телефону называет себя сотрудником безопасности банка и заявляет, что на счете происходят подозрительные операции

В Барнауле 61-летний мужчина перевел мошенникам более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он рассказал, что на имя мужчины якобы хотят оформить кредит. После этого потерпевшему позвонила девушка, которая заявила, что поможет избежать денежных потерь.

Под её руководством мужчина в приложении оформил онлайн-кредит на 4,5 млн рублей. Он поехал в банк и обналичил кредитные 4,09 млн рублей. После этого потерпевший создал виртуальные карты в своем телефоне, снова оформил кредит и перевел деньги на продиктованные номера.

Общая сумма ущерба составила более 8 млн рублей, 2 млн рублей из которых, оказались личными сбережениями потерпевшего. В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее жительница Барнаула потеряла полмиллиона рублей в поисках работы. Горожанка рассказала, что ей позвонила девушка и предложила ей поработать наборщицей текстов. Позже ей позвонил мужчина, который пояснил, что необходимо внести 8 тысяч рублей, которые потом ей выплатят в зарплате. Мошенники предложили обнулить кредитную карту для возврата денег.

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