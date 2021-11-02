Горняк22: В Барнауле предлагают услуги похода в магазин или банк по QR-коду

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

С 30 октября по указу губернатора Алтайского края в регионе для посещения торговых центров ввели систему пропуска по QR-коду

Барнаульцы в Сети начали выкладывать объявления о готовности сходить в социально значимые объекты по своему QR-коду. Соответствующие объявления появились на сайте «Авито».

На интернет-порталах в разных российских городах появляются резюме, в которых люди за небольшую плату согласны вместо невакцинированных граждан сходить в места, где нужен QR-код.

В качестве услуг в таких объявлениях уже предложили шопинг по видеосвязи, покупку и доставку стройматериалов, а также поход в кино с ребенком. Свою работу привитые граждане оценивают в 300–500 рублей за один визит.

Ранее барнаульцы рассказали о первых походах в ТЦ с QR-кодом. По словам горожан, с введением новой системы торговые центры заметно опустели. Кроме того, из торгового центра «исчезли» подростки. На время «локдауна» им запретили посещать ТЦ без взрослых.

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