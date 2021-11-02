Горняк22: В алтайских ковидных госпиталях дополнительно развернули 200 коек

Больница Фото: телеканал "Толк"

На 31 октября в Алтайском крае коронавирус подтвердили у 472 жителей, умерли 28 человек. Общий коечный фонд приближается к 5 тысячам коек

В Алтайском крае объем коечного фонда в ковидных госпиталях увеличили на 5%. Дополнительно создано более 200 мест, сообщает ТАСС.

«Из-за роста заболеваемости объем коечного фонда вновь увеличили. Сейчас в крае развернуто 4 816 мест. За неделю мы добавили 238 мест. Места добавлены в уже существующих госпиталях, новых площадок не разворачивали», – рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирус выявили у 88 563 человек. В настоящее время полностью привиты 714,6 человека.

Ранее стало известно, что в октябре в Алтайском крае умерло более 800 больных коронавирусом. Если в сентябре средняя ежесуточная смертность колебалась на отметке 24-25 случаев, то сейчас это уже 26-27. С каждым месяцем в регионе растет смертность от коронавируса. При этом ежедневно в крае выявляют все больше новых случаев заболевания.

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