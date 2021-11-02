Горняк22: Когда и как бизнесу, банкам и НКО можно получить субсидии за нерабочие дни

Деньги Фото: pixabay.com

Малому и среднему бизнесу, поддерживающим предпринимателей банкам и социально ориентированным НКО в России положены субсидии за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Когда подать заявление на субсидии за нерабочие дни

С 1 ноября по 15 декабря можно подать заявление на субсидию пострадавшему бизнесу. Деньги начнут перечислять после 15 ноября, сообщает «Бизнес.ру». Чтобы получить выплату, нужно оформить заявление.

Сколько будет субсидия за нерабочие дни

Единовременная выплата за нерабочие дни будет равна одному МРОТ (12 792 руб.) на одного занятого, уточняет «Коммерсант».

Кто получит субсидию за нерабочие дни

Выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО (предприятия в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга).

Ключевое условие – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

В середине октября Владимир Путин объявил о введении нового периода нерабочих дней. С 30 октября в России началась нерабочая неделя. В разных регионах страны ввели пропускные системы по QR-кодам, комендантский час или даже локдаун.

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