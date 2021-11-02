Горняк22: В Барнауле пройдут последние в этом году продуктовые ярмарки

Продовольственные ярмарки Фото: pexels.com

На ярмарках производители предлагают товары по сниженным ценам без магазинных «накруток». Их традиционно проводят в каждом из районов города

4 ноября в Барнауле пройдут заключительные в этом сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На ярмарках барнаульцы и гости города смогут приобрести мясо, колбасу, рыбу, масло, муку, крупы, сахар, яйцо, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты и овощи по доступным ценам.

Торговые площадки организуют в каждом районе города с 10.00 до 14.00 по адресам:

Железнодорожный район, проспект Ленина, 71;

Индустриальный район, ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район, Народная площадь;

Октябрьский район, проспект Ленина, 152;

Центральный район, проспект Красноармейский, 36, и ул.Чайковского, 21.

На ярмарках обязательно соблюдение масочного режима и дистанции.

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