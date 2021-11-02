Горняк22: Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае приблизилась к 500 случаям в сутки

Реанимация. Госпиталь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 920 жителей региона. Там же находится еще 434 пациента с пневмониями, схожими с ковидными

В Алтайском крае продолжается суточный прирост заболевших коронавирусом. За минувшие 24 часа в регионе стало на 478 случаев заражения больше. Всего на 1 ноября зарегистрирован 89 041 больной, сообщает региональный оперштаб.

Ковидная статистика в Алтайском крае

30 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 28 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных ковидных случаев составило 6 300.

146 человек выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 62 295 человек.

850 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 289 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

4 816 коек развернуты в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными пока остаются 462 места (ранее сообщалось, что более 96% коечного фонда в барнаульских госпиталях уже занято).

В Алтайском крае на утро 1 ноября прививаются 797,3 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 174,

Бийск – 43,

Рубцовск – 36,

Заринск – 20,

Алейск и Славгород – по 15,

Каменский, Локтевский и Шипуновский районы – по 8,

Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский и Усть-Калманский район – по 7,

Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский и Шелаболихинский районы – по 6,

Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский и Хабарский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский и Усть-Пристанский районы – по 4,

Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский и Суетский районы – по 3,

Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский и Чарышский районы – по 2,

Краснощековский, Крутихинский, Михайловский и Ребрихинский районы – по 1.

ТОЛК