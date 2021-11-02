Горняк22: Барнаульский мясоперерабатывающий завод попал под уголовное дело из-за сырья

Мясо Фото: pixabay.com

Барнаульский мясоперерабатывающий завод работает уже более 15 лет. Продукцию предприятия поставляют в магазины сетей «Магнит», «Мария-Ра», «Бахетле», «Лента»

В прокуратуре Алтайского края подтвердили возбуждение уголовного дела по факту нарушений на Барнаульском мясоперерабатывающем заводе (БМПЗ), сообщает «Банкфакс».

По предварительным данным, на предприятии якобы использовали некачественное, фактически испорченное сырье. После этого продукция поступила в алтайские магазины.

Фигурантами дела могли стать менеджер, технолог и ветврач. В надзорном ведомстве подтвердили существование уголовного дела, связанного с деятельностью ветеринарных врачей при осмотрах мясной продукции.

На предприятии ситуацию не прокомментировали. В региональном Управлении ветеринарии заявили, что якобы не в курсе этой истории. В местном Роспотребнадзоре отметили, что они не получали информацию о использовании на БМПЗ некачественного сырья. Жалоб от потребителей и торговых сетей тоже не поступало.

Ранее стало известно, что новые правила забоя скота в Алтайском крае объявят 11 ноября. С 1 октября в регионе планировали ввести ограничения на такую деятельность вне специализированных предприятий для дальнейшей продажи мяса. Но из-за недовольства предпринимателей принятие мер отложили. При этом забивать животных для собственного потребления будет разрешено и после принятия ограничительных мер.

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