Горняк22: «Вырваны из контекста»: Кремль оправдался за слова Мурашко о «Спутнике Лайт»

Вакцина "Спутник Лайт" Фото: zdravalt.ru

Сейчас вакцину «Спутник Лайт» используют преимущественно для вакцинации ранее официально переболевших ковидом и для ревакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зааявил, что слова главы минздрава России Михаила Мурашко о том, что вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только для ревакцинации, вырвали из контекста. Об этом сообщает РБК.

Песков пояснил, что «Спутник Лайт» может использоваться как для вакцинации, так и для ревакцинации, и эффективность обеих вакцин «абсолютно доказана»

«Спутник V» и «Спутник Лайт» считаются разными вакцинами, хотя, по сути, «Лайт» – это первый компонент V. В Алтайском крае, по наблюдениям читателей «Толка», «Спутник Лайт» используют преимущественно для вакцинации ранее официально переболевших ковидом и для ревакцинации. Однако при этом переболевшим и ранее привитым предлагают возможность выбора: можно сделать и двухдозный «Спутник V».

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, что вакцину «Спутник Лайт» будут использовать лишь в случае ревакцинации, а соответствующие изменения уже внесли в методические протоколы 30 октября.

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