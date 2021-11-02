Горняк22: Барнаульцев напугал установленный на конечной автобусной остановке крест

Освещение закладного камня Фото: altai-eparhia.ru

Ранее барнаульцев заинтересовал крест, установленный на конечной автобусной остановке. Оказалось, крест установили на месте будущего храма

В Барнауле на улице Шумакова, 57, некоторых горожан испугал установленный деревянный православный крест. В соцсетях появились разные предположения о его предназначении. Кто-то даже высказал мысль, что якобы его установили как ответ предстоящему повышению стоимости проезда.

Однако, как оказалось, на этом месте появится новый храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», сообщает пресс-служба Барнаульской епархии.

26 октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения закладного камня в основание храма.

Ранее «Толк» сообщал, что у храма Барнаула установили памятник в виде Георгиевского креста. В торжественном мероприятии, которое прошло у стен Свято-Никольского храма, принял участие митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

ТОЛК