Горняк22: Два новых штамма коронавируса «лямбда» и «мю» появились России

Коронавирус Фото: pixabay.com

Оба штамма могут быть более заразными и патогенными, чем предшественники. Также в теории на них действие вакцин может быть слабее

В России зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса «лямбда» и три случая – вариантом «мю». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина. При этом пока, как и во всем мире, доминирует «дельта».

Штамм «лямбда» впервые обнаружили в Южной Америке еще в 2020 году. С лета 2021 года ВОЗ рассматривает «лямбду» как «вариант, вызывающий интерес». К концу июня сообщалось, что случаи заражения «лямбдой» были в Великобритании. В России на тот момент не было ни одного.

Штамм «мю» обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В августе 2021-го ВОЗ также внесла его в список «интересных». К тому моменту в мире зафиксировали около 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1,4 тыс. в США и отдельные случаи в Европе.

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Считается, что «лямбда» более заразен, нежели его предшественники. Пока не известно, является ли он при этом более патогенным и способен ли избегать действия вакцин. Еще меньше понимания у ученых по варианту «мю».

Кроме того, в РФ, помимо основного базисного варианта «дельты», циркулирует до 10 сублиний данного штамма. Известно, что у заболевших «дельтой», помимо типичных признаков коронавируса, фиксируют рвоту и диарею. Кроме того, этот вариант вируса более заразен, его инкубационный период короче, а зараженные им пациенты быстрее переходят в тяжелое состояние в отличие от тех, кто переболел ранее «альфой» или «бетой».

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