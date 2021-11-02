Горняк22: В 2022 году в Барнауле благоустроят 65 городских дворов

Детская площадка во дворе Фото: altai-ter.er.ru

Перечень дворов на благоустройство утвердила общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды»

В 2022 году в Барнауле 65 дворовых территорий благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Всего для участия в программе на 2022 год комиссия оценила 85 заявок на благоустройство. Исходя из лимитов финансовой поддержки общественная комиссия утвердила 65 территорий, подлежащих благоустройству», – рассказал замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Список адресов можно посмотреть на сайте городской администрации.

В отобранных дворах планируют провести ремонт проездов и пешеходных зон, восстановить освещение, а также установить скамейки и урны. Кроме того, жильцы домов могут профинансировать установку детских и спортивных площадок.

Ранее стало известно, что в парке «Юбилейный» появится зона отдыха у воды, спортивные и детские площадки. На преображение парка выделят около 80 млн рублей. Благоустройство этой территории поддержало большинство жителей города. Реке Пивоварке также уделят особое внимание. Ее прибрежную зону расчистят и организуют места отдыха возле воды.

ТОЛК