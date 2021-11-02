Горняк22: Оптимизации быть: кто возглавит торакальное отделение алтайского онкодиспансера

Эндоскопическая хирургия в алтайском онкодиспансере Фото: akod22.ru

Заведующему торакальным отделением, которое придется ликвидировать, предложили возглавить отделение телемедицины с сохранением зарплаты и возможностью совмещать новую работу с операциями

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил губернатору Алтайского края о реальном состоянии дел в региональном онкодиспансере. В соответствии с требованиями федерального ведомства вместо двух торакальных отделений останется одно, расширенное. На базе второго решили создать отделение химиотерапии, сообщает краевое правительство.

Зачем ликвидируют отделение в алтайском онкодиспансере

Сейчас в медучреждении работают два торакальных онкологических отделения на 45 коек каждое. Помимо проведения хирургических операций там занимаются химиотерапией.

С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания онкологической помощи, утвержденный приказом Минздрава РФ. Одно из требований: в хирургических отделениях должна оказываться только хирургическая помощь. Поэтому руководство онкодиспансера приняло решение оставить одно торакальное отделение, увеличив в нем количество коек, а на базе второго создать отделение химиотерапии.

В онкодиспансере отмечали, что на протяжении последних нескольких лет одно из отделений выполняло задачи хирургического профиля не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения.

29 октября, 12:30

Алтайский краевой онкологический диспансер перестроит работу в 2022 году

Согласно приказу федерального минздрава в медучреждении останется одно торакальное хирургическое отделение. На местном уровне уверены, что изменения пойдут пациентам только во благо

Сократят ли число коек в алтайском онкодиспансере

Объем хирургической помощи обещают сохранить в полном объеме. При этом количество коек в торакальном отделении увеличится с 45 до 50. По оценке главного врача онкодиспансера Игоря Вихлянова, этого будет достаточно для лечения больных с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка.

Медицинский персонал отделения, которое будет вынуждено перепрофилироваться, с пониманием отнесся к новым правилам организации оказания медпомощи и остался работать. К химиотерапевтическим отделениям онкодиспансера таким образом добавится 55 коек.

Куда пойдет работать заведующий торакальным отделением

Заведующим объединенным торакальным онкологическим отделением с 1 января 2022 года будет хирург Иван Дегтярев. Александру Агееву, руководящему другим отделением, главврач предложил возглавить отделение телемедицины с сохранением его уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

Агеев взял время, чтобы рассмотреть предложение и дать ответ. В настоящее время краевой онкодиспансер работает в обычном режиме.

Александр Агеев, хирург, заведующий торакальным отделением АКОД Фото: akod22.ru

Ранее СМИ сообщали, что четырех опытных медиков онкодиспансера предупредили о сокращении ставок и предложили на выбор вакансии в том числе с должностью уборщика в списке. В частности, о реорганизации и своем предстоящем возможном увольнении говорил хирург с 30-летним стажем Алексей Максименко, кандидат медицинских наук, автор нескольких патентов и обладатель звания «Лучший хирург Алтайского края».

Максименко также предложили несколько врачебных должностей на выбор.

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