Горняк22: Диетолог опровергла пользу кофе с лимоном для похудения

Кофе Фото: pixabay.com

По словам специалиста, такой «коктейль» может быть опасен для тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта

Кофеин несколько активизирует обменные процессы и может снижать аппетит, но без коррекции питания и рациона эта мера будет неэффективна, заявила диетолог Наталья Круглова, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, если человек здоров и ему нравится вкус кофе с лимонным соком, одна чашка такого напитка в день к проблемам не приведёт. Но если делать ставку на такой метод похудения и не соблюдать диету, это может оказаться опасно для здоровья.

«Если есть заболевания пищеварительного тракта, даже если они в стадии ремиссии, кофе, еще и с лимоном, может оказывать очень сильное раздражение», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, диетолог отметила, что те, кто особенно желает похудеть без диет и упражнений, наверняка будут стараться выпить много такого напитка. При этом норма употребления кофеина в течение дня – 400 мг в день. В стандартной чашке кофе содержится примерно 200 мг кофеина.

«Есть люди более чувствительные к кофеину, они могут испытывать нервозность, тревогу при употреблении большого количества кофеина. В некоторых случаях это может приводить к нарушению сна. Поэтому пить кофе в большом количестве не рекомендуется», – рассказала Наталья Круглова.

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