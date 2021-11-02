Горняк22: Что за праздник День поминовения всех усопших верных у католиков

Церковь. Католики Фото: peter jung с сайта Pixabay

Традиционно 2 ноября католическая церковь отмечает День поминовения всех усопших верных. Рассказываем, что это за день и с какими традициями он связан

История Дня поминовения всех усопших верных

День поминовения всех усопших верных католики отмечают вслед за Днем всех святых. В этот день поминают всех умерших родных и близких. Праздник также имеет и другое название – День всех душ. Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот событие было установлено аббатом Одило Клюнийским в 998 году. Поминать усопших стали уже в ранее средневековье, а под влиянием этой реформы обычай только распространился.

Традиции Дня поминовения всех усопших верных

Распятие. Крест. Молитва. Католики Фото: Photo Mix с сайта Pixabay

Согласно католическому вероучению, молитва за умерших предполагает существование Чистилища. Считается, что тем, кто уже в раю, молитвы не нужны, а в аду молитвы не помогут. Об этом пишет портал рускатолик.рф.

2 ноября принято посещать могилы умерших родственников, украшают их могилы зеленью и цветами. Вечером в кругу семьи устраивают небольшую трапезу.

ТОЛК