Горняк22: Какую болезнь можно вылечить 2 ноября: народные приметы на Артемьев день
Заморозки. Погода Фото: pixabay.com
В этот день на Руси наши предки устраивали пышные пиршества для атаманов, наблюдали за поведением волков, а также занимались лечение желудочных заболеваний
2 ноября отмечается народно-христианский праздник «Артемьев день». По-другому его называют «День атаманов», «Артемий» и «Садок». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 2 ноября
Со 2 ноября по селениям начинали бродить волки, а наша предки, в свою очередь, по их поведению судили о будущей погоде. Например, если в этот день они начинали выть – это предвещало скорые морозы.
В этот день мужчины занимались починкой заборов, а женщины рубили капусту и делали из нее различные закуски.
Все знахари на Артемия лечили желудочные заболевания. Считалось, что, имея подобные недуги, следует помолиться святому, и он поможет в исцелении.
Артемий считается покровителем военных и атаманов. Молитвы в этот день защитят их от нелепой смерти.
2 ноября для атаманов и их дружин устраивали пиршества, во время которых военачальникам приносили различные дары. Например, оружие, щенков для охоты и многие другие мужские подарки.Оружие. Патроны Фото: Pixabay
Народные приметы 2 ноября
- Если с утра иней покрывает деревья – в следующем году будет плохой урожай.
- Если волки начали выть – приближаются морозы.
- Если волки близко подходят к домам и воют – зима будет голодной, а лето неурожайным.
- Если белки прячут много орехов – зима будет холодной.
- Если волки воют стаями – к голоду.
- Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.
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