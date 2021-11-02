Горняк22: «Фотосессия»: жители Сибирской долины отрицают организацию акции протеста

Протестное фото жителей Сибирской долины Фото: www.instagram.com/sibirskaia_dolina

После «коллективной фотосессии», сделанной возле торгового центра в Сибирской долине, двоим участникам грозит административный штраф

31 октября жители барнаульского поселка Сибирская долина устроили «коллективную фотосессию» с плакатами, пытаясь таким образом привлечь внимание городских властей к качеству воды. Она, по их словам, не пригодна даже для мытья посуды. За происходящим наблюдали сотрудники полиции, а позже составили административные протоколы на участников об административном нарушении.

«Палками не били и не разгоняли»

Как рассказала жительница Сибирской долины Диана Заварзина, которую сейчас обвиняют в организации несанкционированной акции протеста, жители поселка собрались «буквально на две минуты», чтобы просто сфотографироваться с самодельными плакатами, на которых были написаны призывы решить проблему с водой.

«Никакого митинга не было. Мы сделали просто коллективную фотографию. Кто-то из местных предупредил полицию, что мы собираемся сфотаться. На месте дежурили полицейские. Они сказали: «У вас есть три минуты и расходитесь». Мы уложились. Никто нас не разгонял, палками не бил. Просто потом на меня составили протокол об административном правонарушении», – рассказала Диана.

09 сентября, 6:04

Жители Сибирской Долины пожаловались на шантаж и отключения от электроэнергии

Люди утверждают, что в свое время заключали договоры на техприсоединение к электрическим сетям с «Алтайэнерго», а теперь с них требует деньги руководитель местного некоммерческого партнерства

Жительница поселка отмечает, что готова заплатить любые штрафы и даже согласна пойти на общественные работы в качестве наказания, лишь бы власти обратили внимание на многочисленные проблемы Сибирской Долины. «Отвратительного» качества вода – лишь одна из них.

«Поставщик воды, кажется, нас просто травит. Качает из дырки (Скважины, – Прим. ред.) воду, даже не думая о том, чтобы поставить фильтры, чтобы ее очищать. При этом выставил тариф как за питьевую. За год у меня сломались три посудомоечных машины. Меня это задолбало настолько, что я готова выйти на любой митинг», – возмущена Диана.

«Думал, нас приехали защищать»

Еще один участник фотосессии Виталий рассказал, что увидев полицейских, сам подошел к ним, рассчитывая на то, что они приехали помочь. Мужчина говорит, что сам уже обращался в правоохранительные органы.

«Я подошел, представился. Честно думал, что полиция приехала по поводу наших заявлений. Они спросили, зачем мы собрались, что требуем. Ответил, что хотим привлечь внимание властей к нашим проблемам, – рассказал мужчина.

Протест в Сибирской долине Фото: www.instagram.com/sibirskaia_dolina

Полицейские взяли у него показания, а вечером приехали домой и попросили написать объяснительную по поводу участия в несанкционированном митинге.

«Говорю: «Стоп, ребята. С этого момента поподробней. Какой митинг? Мы просто вышли сфотографироваться. Если мы действительно нарушали закон, почему вы нас не остановили на месте?», – вспоминает Виталий.

При этом мужчина подчеркивает, что жители поселка любыми способами пытаются привлечь внимание властей, чтобы они либо взяли на баланс водопроводные сети, либо решили вопрос с качеством и ценой, так как платить за техническую воду как за питьевую многие не готовы.

«Эти сети строили местные жители за свой счет. Потом каким-то образом они оказались в частной собственности. Я не против платить. Но кому? За что? Где договор? «Алтайэнерго» – плачу, «Газпрому» – плачу. Но там все четко и понятно», – недоумевает пенсионер.

26 июня, 6:04

Жители Сибирской Долины рассказали о своих мытарствах от вечных проблем с водой

Люди жалуются, что в выходные дни вода практически перестает бежать из кранов, а качество этой воды такое, что никто не рискует употреблять ее в пищу

За организацию несанкционированного митинга по ст. 20.2 КоАП РФ грозит штраф на граждан в размере от 20 до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

За участие в незаконной акции протеста грозит штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

«Хотите жить по-другому, начните с себя»

Руководитель ресурсноснабжающей организации Вячеслав Гаврилов уверен, что в сложившейся ситуации виноваты не только власти, но и сами собственники жилья.

«Десять лет жители поселка получали воду бесплатно. По их же настоянию подачу услуги привели в соответствие. Получили лицензию, защитили тариф. Хотя я тогда предлагал содержать скважину исходя из расчета потребления. Но мне сказали: «Действуй по закону». В итоге платежи поступают от 15-20% потребителей. Остальные не думают, какие затраты идут на то, чтобы вода была в их домах. Хотите жить по-другому – начните с себя», – резко высказался Гаврилов.

По его мнению, качество воды в поселке «неплохое». Содержание железа, на которое грешат местные жители, превышает норматив всего на 1,10%.

«Да, скважина еще «молодая», она промывается. Почему запах? Да потому, что устанавливая водопроводные трубы, многие собственники домов нарушили технический регламент. Плюс – ставят водоочистители гигантского размера, в которых вода застаивается. А виноватыми остались коммунальщики», – сетует руководитель компании.

При этом Гаврилов не снимает ответственности и с администрации Барнаула, которая, с его слов, «закрывает глаза на проблемы». Он отметил, что на контакт сотрудники мэрии не идут, помощи о них в решении проблем нет. Как и участники «фотосессии» он уверен: вода – это не главная беда местных жителей.

Вечером 1 ноября СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по сообщениям в соцсетях о протесте жителей поселка Сибирская долина.

ТОЛК