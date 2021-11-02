Горняк22: Чем заняться в нерабочие дни в ноябре 2021 года, если нет QR-кода

Семья. Отдых. Дом Фото: pexels.com

Президент страны объявил дни с 30 октября по 7 ноября – нерабочими. Рассказываем, куда еще можно успеть попасть в эти дни без QR-кода, а также чем можно будет заняться после

Куда можно попасть без QR-кода до 15 ноября

До 15 ноября в Алтайском крае без QR-кода можно посещать театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, гостиницы, базы отдыха, кафе и рестораны. Посещать эти заведения после 15 числа смогут только те люди, которые вакцинировались либо уже переболели коронавирусом.

Напомним, что с 30 октября уже запрещен вход во всех торговые центры без QR-кода.

Чем заняться в выходные после 15 ноября, если нет QR-кода

Тем, кто еще не обзавелся QR-кодом и останется в эти дни дома в кругу семьи, можно запастись популярными настольными и развивающими играми. Ими могут быть, например, «Монополия», «Твистер» или «Дженга».

Семья. Отдых. Дом. Игра Фото: pexels.com

Также это время хорошо подойдет для того, чтобы заняться ремонтом, который каждый из нас привык откладывать на потом. Покупкой мебели, техники или стройматериалов можно заняться онлайн, это позволит сэкономить еще больше времени.

Хозяйки могут в нерабочие дни побаловать своих домочадцев новыми необычными блюдами, на которые раньше не хватало времени, но очень хотелось попробовать.

Этот период также хорошо подойдет для того, чтобы посмотреть новые сезоны любимых сериалов и популярные кинопремьеры. В этом помогут онлайн-кинотеатры или кабельное телевидение.

Девушка. Отдых. Дом Фото: pexels.com

Самоизоляция считается прекрасным временем для изучения чего-то нового. Пройдите онлайн-курсы по повышению квалификации или же научитесь за это время чему-либо новому. Также можно начать изучать иностранный язык или повысить его уровень онлайн-общением с носителями.

В выходные дни любители литературы могут пополнить домашнюю библиотеку как в электронном, так и физическом виде, купив любую понравившуюся книгу.

Хорошим вариантом отдыха станут и занятия спортом в домашних условиях, общение с близкими и друзьями, саморазвитие, здоровый сон и планирование своих дел до конца года.

Источник

ТОЛК