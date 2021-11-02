Горняк22: Исчезновение 18-летней матери из Алтайского края обсудили на шоу Гордона

Александр Гордон Фото: скриншот программы "Мужское / Женское" /Первый канал

1 ноября в эфир вышел выпуск телевизионной программы на первом канале «Мужское / Женское», в котором подняли тему исчезновения молодой девушки из алтайского села

В съемках очередного выпуска ТВ-программы «Мужское / Женское», ведущими которой являются Александр Гордон и Юлия Барановская, приняли участие родственники и знакомые 18-летней жительницы Алтайского края и матери годовалого ребенка Евгении Парубовой.

Девушка пропала без вести в ночь на 10 сентября 2021 года. Она вышла из дома на станции Баюново Косихинского района в легкой одежде и сланцах, и пропала. При этом молодая мать не взяла с собой ни телефон, ни документы.

Как рассказала в эфире телевизионной программы мать пропавшей девушки, она уверена, что ее дочь убили. Женщина заявила, что считает в этом причастной семью сожителя Евгении Парубовой, к которому та переехала жить вместе со своим годовалым сыном незадолго до исчезновения.

Сам сожитель девушки и его знакомые в эфире передачи утверждали, будто Евгения всегда вела себя очень странно, и где она сейчас может находиться, они не знают.

Что действительно произошло в ночь исчезновения девушки в алтайском селе, пытались выяснить редакторы и ведущие «Мужское / Женское».

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