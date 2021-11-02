Горняк22: Сотрудники СГК провалились в яму с кипятком на территории лицея в Новосибирске

Кипяток, коммунальная авария

Пострадали трое мужчин, у всех обширные ожоги. Их госпитализировали в реанимационное отделение, состояние пациентов тяжелое

Три человека провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска. ЧП произошло на территории лицея №12 на улице Серебренниковской 1 ноября около 9.30, сообщает НГС.

По данным главврача станции скорой помощи Новосибирска Ирины Большаковой, пострадали двое мужчин в возрасте 54 лет и один 35-летний. У них тяжелые ожоги с поражением от 50 до 80%. Всех троих срочно доставили в областную больницу.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Прогнозов никаких не дают.

В компании СГК прокомментировали, что пострадали два работника теплосетевого подразделения и слесарь лицея. Мужчины проводили обследование теплового узла. В ходе работы неожиданно провалился пол подвала. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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