Горняк22: Российский хоккеист разбился при падении из окна 25-го этажа

Иван Биткин Фото: mhl.khl.ru

По предварительным данным, несколько месяцев назад хоккеист устроил драку, которая закончилась для двух его оппонентов госпитализацией

30 октября в Москве 24-летний хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа. От полученных травм спортсмен скончался, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, что Биткин отдыхал вместе с друзьями. Компания распивала спиртные напитки. По их словам, в какой-то момент молодой человек начал вести себя агрессивно.

Что именно произошло на вечеринке, не известно, но позже тело спортсмена нашли на козырьке первого этажа здания. Очевидцы вызвали полицию и врачей, но мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Кроме того, по словам знакомого, у спортсмена были серьезные финансовые проблемы. Предположительно, парень связался с плохой компанией и стал обманывать своих друзей.

«Занимал много денег, а потом не отдавал. Придумывал истории о том, что у него «мама в больнице», ДТП и т.д. Обещал вернуть с зарплаты «с бонусами». Кого-то «кинул» на 10 тысяч, других – на 50. Хоккейный мир большой, по всей России у него есть друзья, знакомые. И от многих я слышал эту историю», – рассказал он.

Иван Биткин был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Он играл за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу».

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