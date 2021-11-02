Горняк22: В Барнауле задержали адвоката и предпринимателя по делу о крупном мошенничестве

Никита Млынчак Фото: личная страница в vk.com

Задержание прошло в субботу, 30 октября. Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю

В Барнауле задержан адвокат Адвокатской палаты Алтайского края, а также его знакомый предприниматель, по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным ИА «Банкфакс», речь идет о барнаульском адвокате и бывшем полицейском Никите Млынчаке.

По данным регионального следкома, адвокат защищал жителя Бийска по одному из уголовных дел. Вместе со своим знакомым предпринимателем, Млынчак якобы получил от своего доверителя 12 млн рублей.

В дальнейшем защитник, по данным следствия, обещал передать эти деньги в качестве взятки правоохранителям за смягчение наказания. Однако миллионы «осели» в карманах адвоката и предпринимателя, которые не собирались их никому передавать, считают правоохранители.

Млынчаку и бизнесмену уже предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Вину они уже признали.

ТОЛК