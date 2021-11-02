Горняк22: Жительница Барнаула и её 12-летняя внучка погибли при пожаре

МЧС. Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Трагедия, унесшая жизнь двух человек, произошла ночью

В ночь на 24 октября в барнаульском поселке Власиха произошел пожар в частном жилом доме. Спасатели вынесли из огня 55-летнюю хозяйку и её 12-летнюю внучку. Однако впоследствии обе скончались больнице, сообщает региональный следком.

Женщину и ребенка доставили в медицинское учреждение с 50% ожогами тела. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По предварительной версии, причиной пожара в доме стала неисправность электропроводки. Точную причину установит экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

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