Горняк22: Певица Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за статьи о «Евровидении»

Манижа Фото: instagram.com/manizha

В марте Манижа стала победительницей зрительского голосования на «Первом канале», определяющем, кто будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение»

Певица Манижа решила подать в суд на журнал Wonderzine за коронку редактора Юлии Таратуты, в которой она заявила о поддержке артистки Кремлем. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», – заявила артистка.

Манижа добавила, что у нее есть доказательства, которые опровергнут эту информацию, в отличие от журналистки, которая не проверяет свои источники.

Сама Юлия Таратута рассказала, что впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты которой полностью контролировал «Первый канал», сообщает «Дождь».

«В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации».

Недавно в Wonderzine вышла статья Юлии Таратуты «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует», в ней журналистка цитирует издание «Ленправда» и Telegram-канал «Инфобомба», которые предположили, что Манижа якобы выиграла национальный отбор благодаря связям в Кремле её дяди Акмала Усманова и двоюродной сестре Мунисе Усмановой, которая работает на «Первом канале».

Ранее «Толк» сообщал, что победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin, набравшая 524 балла. Манижа на конкурсе заняла девятое место.

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